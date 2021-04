Chiuso provvisoriamente il raccordo autostradale di Avellino.

Sul raccordo autostradale di Avellino è provvisoriamente chiuso il tratto all’altezza del km 24,000, nel territorio comunale di Serino in provincia di Avellino, per consentire la rimozione di un mezzo pesante uscito di strada. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.