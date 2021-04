Chi è Francesco Maria Perrotta il nuovo Presidente della Fondazione Ravello scelto da De Luca? “Il dinamismo mi appartiene”

Chi è Francesco Maria Perrotta il nuovo Presidente della Fondazione Ravello scelto da De Luca? Finalmente dopo quasi due anni e mezzo di commissariamento della struttura culturale più importante della Costiera amalfitana si dovrebbe avere, al 99% secondo fonti bene informate , un Presidente e, a quanto riferiscono a Positanonews, è Francesco Maria Perrotti. Da Napoli il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca , sentito dal sindaco di Ravello come prevede il nuovo Statuto, ha messo fine a un commissariamento abnorme, ci volevano poche settimane per fare uno Statuto nuovo . Ora il passaggio successivo, che è quello al quale doveva portare il nuovo Statuto elaborato in questi mesi , è la nomina del Consigligo Generale d’ Indirizzo dalla Regione Campania, nel numero di 3, dal Comune di Ravello, nel numero di 2, e dalla Provincia di Salerno e il CDA, con uno per uno , strutture più snelle come auspicava il sindaco Salvatore Di Martino e senza l’incongruenza di avere all’interno maggioranza e minoranza come era in passato. A dire il vero non abbiamo approfondito su Villa Rufolo e l’Auditorium Oscar Niemeyer , il primo della Soprintendenza, il secondo del Comune, e neanche se il progetto di mettere in rete questi con Palazzo Episcopio stia andando avanti e come, perchè di atti ufficiali non ne vediamo, ma la speranza è che si vada in questa direzione. Almerina Bove, Vice Capo di Gabinetto del presidente, torna a sussidio della Regione che ha un bel pò da fare in questo momento. Ne avrà da fare anche il nuovo Presidente che dovrebbe entrare in carica per fine aprile, quando scade il mandato della Bove, o inizio maggio, per progettare il Ravello Festival della “rinascita”.

Francesco Maria Perrotta, è un affermato dottore commercialista di Paola ( Cosenza) , 53 anni, da nove presidente di ItaliaFestival, struttura dell’Agis (Associazione Italiana Generale dello Spettacolo) che comprende i principali Festival italiani . I suoi progetti sono stati sempre improntati alla promozione di brand e marchi di qualità, del mettere in rete gli eventi, e quale posto migliore della Costa d’ Amalfi da brandizzare e mettere in rete?

In una sua intervista ha dichiarato “Il dinamismo mi appartiene da sempre…” e ci vuole un bel dinamismo per darsi da fare e rilanciare non solo la Costiera amalfitana visti i ritardi che l’ Italia sta avendo sui vaccini e la ripartenza sul turismo “Una delle idee vincenti del comparto e aggregare le varie realtà.. i Festival vanno di pari passo con il turismo culturale”. Le premesse sono chiare , positive e propositive, in bocca al lupo. L’intervista è da ascoltare.