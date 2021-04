Cetara-Vietri, stop alle indagini sulla morte di Vittorio Senatore. I genitori: “Non ci fermeremo”

Cetara. Torna in auge la vicenda di Vittorio Senatore, il 16enne che ha perso la vita nella notte tra il 14 e 15 settembre 2019, in seguito ad un incidente in scooter tra Salerno e Vietri sul Mare. Ad affrontare la vicenda è Carmine Landi, per il quotidiano La Città di Salerno.

Archiviato il caso

L’avvocato Agostino Allegro, difensore dei genitori della vittima, ha dovuto informare Monica Ferraro e Domenico Senatore che il Gip del Tribunale di Salerno, Giovanna Pacifico, ha deciso che non si indagherà più sull’enigmatica morte del giovane. Archiviato, dunque, il caso.

Dopo 566 giorni, le mille domande dei Senatore rimangono senza risposta. I motivi di opposizione svolti dalle persone offese non possono essere condivisi, scrive il giudice per le indagini preliminari. Una doccia fredda per Ferraro e Senatore, che alle ricostruzioni delle forze dell’ordine non hanno mai creduto.