Cetara, via libera alla realizzazione di un parcheggio scavato nella roccia

Un passo in avanti per tutta la costiera amalfitana grazie all’aggiudicazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un parcheggio di interscambio sulla strada statale 163 nel comune di Cetara e la circumvallazione del centro storico del comune di Scala.

Il primo è stato aggiudicao dal raggruppamento temporaneo di professionisti tra lo studio di Massimo Pica Ciamarra, che ha curato progetti di altissimo profilo come il suggestivo collegamento Tav Afragola – rete metropolitana di Napoli o gli interventi al “The Lima Art Museum”, il “New contemporary Art Wing” di Lima in Perù, la “Sogen srl”, la “Geotechnical Design Group srl”, la “E& G srl”, la “InCoSeT srl”, Nicola Torricella e “Idrogeo srl”, per un valore complessivo di oltre 275mila euro.

Il parcheggio di Cetara cambierà completamente il volto della Costiera Amalfitana. Sarà costruito nella roccia e garantirà ben 370 posti auto, con un collegamento al piccolo borgo marinaro grazie a due passaggi pedonali, uno verso il centro e l’altro verso la parte alta. Oltre a risolvere l’annoso problema della sosta delle auto, che vista la conformazione del territorio sarebbe stato molto complesso da risolvere, creerebbe un indotto economico importante per l’intera Divina, diventando punto di riferimento per residenti e turisti. Da qui, infatti, con una breve passeggiata sarà possibile raggiungere anche il porto di Cetara dal quale poi imbarcarsi per raggiungere le molteplici località turistiche.

Considerata la complessità dell’opera i tempi di realizzazione potrebbero essere abbastanza lunghi ma il beneficio sarebbe notale, visto che Cetara potrebbe trasformarsi in un’isola pedonale, a beneficio dei residenti e dei turisti che potranno godere appieno delle bellezze paesaggistiche e delle stradine attraversate da un numero nettamente ridotto di mezzi.

Il sindaco Fortunato Della Monica si dichiara entusiasta del progetto specificando che già dalla prossima estate intende sperimentare l’isola pedonale per alcune ore del giorno e si dichiara certo che si tratterà di un’opera che rivoluzionerà positivamente non solo il borgo di Cetara ma l’intera costiera amalfitana.

L’appalto per il progetto della circumvallazione del centro storico di Scala è stato invece aggiudicato dal raggruppamento temporaneo di professionisti tra 3TI Progetti e Studio Alfa Architetti associati per un valore complessivo di poco inferiore ai 75mila euro. Si tratta di un’idea che il comune portata avanti da diversi anni e dovrebbe riguardare la strada di accesso al paese che attraversando i terrazzamenti privati al disotto delle absidi del Duomo di San Lorenzo si ricongiungerebbe con via Torricella, facendo sì che il centro storico non sia più attraversato da mezzi di trasporto.