Cetara, toro sulla carreggiata: strada interrotta. Strada statale interrotta, questa mattina di domenica 11 aprile 2021, tra Cetara e Vietri sul Mare, in località Albori: un toro, infatti, si trova attualmente in strada. Il bovino avrebbe speronato la macchina dei carabinieri, immediatamente intervenuti non appena avvertiti di quanto stava accadendo, probabilmente poiché molto spaventato.

Ora, si è in attesa del servizio veterinario, affinché si faccia qualcosa per spostare e controllare le condizioni dell’animale.

Noi di Positanonews abbiamo ascoltato il sindaco di Cetara, il piccolo paese della Costiera Amalfitana, Fortunato Della Monica:

“Si è trattato di un incidente di percorso, il contadino stava scaricando il toro che poi è scappato. L’intervento dei carabinieri è stato tempestivo, quindi il proprietario l’ha recuperato. Queste notizie di cronaca sarebbe meglio non ci fossero, ma sicuramente è meglio parlare di questo che di Covid, da cui speriamo di uscire al più presto per cominciare la stagione turistica”.

Ringraziamo per la notizia in anteprima e le foto Michele Pappacoda.