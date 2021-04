Cetara: si lavora per l’apertura del centro vaccinale presso la palestra della scuola. A darne la conferma è stato direttamente il sindaco di Cetara, il piccolo paese della Costiera Amalfitana che duramente è stato colpito dal Covid, Fortunato Della Monica, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Riportiamo di seguito le sue parole:

Cari concittadini,

come saprete, da voci che si rincorrono, a Cetara, presso la palestra della scuola, è stata individuata, una possibile area vaccinale.

I documenti relativi all’apertura del centro vaccinale sono in fase di lavoro. Si tratta di una progettazione lunga e meticolosa che, tra le altre cose, prevede un’apposita area di parcheggio, come espressamente richiesto dall’ASL.

Noi cercheremo di affrettare i tempi per consegnare alla nostra Cetara un punto di riferimento per i vaccini, affinché la campagna possa realizzarsi nel più breve tempo possibile ed in totale sicurezza. Domani, quasi sicuramente, ci sarà una cospicua affluenza di persone e per noi sarà un test generale sull’estate che sta arrivando.

Bisogna essere cauti e responsabili, ma senza aver timore del prossimo, soprattutto perché c’è bisogno che tutti i nostri ristoratori e commercianti si rialzino dalla grave crisi economica.

Per fare questo, quindi, vi ricordo che è necessario mantenere le distanze ed usare correttamente tutti i dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto perché il virus è insidioso e, purtroppo, non è stato ancora sconfitto.

Buon primo maggio a tutti voi.