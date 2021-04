Cetara: la devozione a San Pietro tra Chiese, mare e monti

La scultura probabilmente è stata realizzata tra il 1712 e il 1721 ed è attribuita alla scuola del napoletano Giacomo Colombo. La chiesa è sovrastata dall’imponente cupola maiolicata, che, insieme alla torre vicereale, è uno degli emblemi di Cetara, racchiusi all’interno della sua bellezza paesaggistica. Ultimo elemento di rilevanza architettonica, emersi in maniera particolare nel corso degli ultimi mesi, sono gli ambienti ipogei siti al disotto delle chiese di San Pietro e di San Francesco, in cui sono custoditi reperti che potranno portare alla luce dati importanti per ricostruire parte della storia di questa borgata marinara. Tutti questi luoghi di culto e di storia fungono da cornice al vissuto civile e pastorale della comunità cetarese, composta da circa duemila abitanti, profondamente legata alle sue tradizioni sociali e religiose.

Nella sua ordinarietà la comunità parrocchiale cerca di portare avanti, con tutte le difficoltà legate ai nuovi contesti culturali, la sua opera di evangelizzazione. Pilastro portante della sua azione pastorale è l’Azione Cattolica, fondata nel 1911, e della quale in quest’anno ricorrono i 110 anni dalla fondazione. Con il suo stile e la sua esperienza, l’Associazione profondamente legata alla chiesa e al vissuto sociale italiano, cerca di formare coscienze cristiane abbracciando tutte le età, dai bambini passando per le giovani generazioni fino ad arrivare agli adulti. Una delle proposte che ordinariamente vede coinvolta l’associazione è quella di un cineforum parrocchiale a cadenza mensile, aperto a tutta la comunità parrocchiale. Altra realtà eminente nel tessuto parrocchiale è la corale “Don Giovanni Bertella”, fondata dall’allora parroco Don Giovanni, la cui memoria è ancora viva e custodita nel cuore della comunità. La corale anima tutte le celebrazioni liturgiche della parrocchia e in momenti particolari organizza e partecipa a manifestazioni canore per corali parrocchiali. Di più recente fondazione è la realtà carismatica del movimento “Gesù Risorto”, che coinvolge una ventina di aderenti, fra giovani e adulti che vivono il loro cammino di formazione e di spiritualità a partire dalla centralità dell’azione dello Spirito Santo che guida il cammino della Chiesa.

Fonte La Città di Salerno