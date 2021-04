Cetara, approvato il rendiconto della gestione 2020

Cetara. Il Sindaco Fortunato Della Monica, durante la seduta del consiglio comunale svoltasi in data 9 aprile 2021, dichiara che l’approvazione del Rendiconto della gestione nei termini rappresenta un motivo di orgoglio per tutta l’Amministrazione comunale, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, dove molti comuni, purtroppo, a causa dei riflessi negativi che la pandemia ha avuto anche sull’economia del nostro paese, non sono riusciti nemmeno ad approvare il Bilancio 2021.

Ad oggi il Comune di Cetara regista un saldo contabile di cassa di € 1.583.436,04, il tutto come meglio specificato in una nota che consegna al Segretario Comunale chiedendone

l’allegazione al verbale.

Il Sindaco continua il proprio intervento ringraziando tutta l’Amministrazione comunale per il duro lavoro svolto soprattutto negli ultimi tre anni, grazie al quale è stato possibile raggiungere questi risultati. Questa Amministrazione, infatti, non ha contratto un solo mutuo, ha estinto ben 75 cartelle esattoriali, ha ottenuto 31 milioni di euro di finanziamenti per lavori pubblici. Tutti questi dati sono ricavabili dalla Relazione di fine mandato, che è stata già redatta e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.