Celebre salame ritirato dagli scaffali: allerta salmonella dal Ministero della Salute

Allerta in tutta Italia per il ritiro di un lotto di salame di cinghiale Pepe Nero targato Renzini. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per tale prodotto, a causa di “presenza di Salmonella gruppo C1”. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto 61104910 e la scadenza 24/04/2021.

Il salame richiamato è stato prodotto da Renzini Spa nello stabilimento di via D. Renzini 2, nella frazione Montecastelli di Umbertide, in provincia di Perugia (marchio di identificazione IT 645-L CE).

Per precauzione, si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Di seguito la nota del Ministero.