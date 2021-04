Cava de’ Tirreni-Vietri, operai all’Avvocatella. Gli abitanti: “Resteremo vigili”

Iniziativa, promossa da padre Pietro Parcelli, ex missionario tornato dal Brasile e oggi riferimento spirituale della comunità di Dragonea, poi rinviata a seguito dell’annuncio arrivato da Palazzo Sant’Agostino. Solo la scorsa settimana, infatti, la Provincia ha potuto dare seguito al progetto di messa in sicurezza e successiva riapertura della strada dopo che i proprietari dei terreni privati avevano provveduto a ultimare i lavori di bonifica e contenimento delle aree cedute per il fenomeno franoso dello scorso settembre. In particolare, i lavori di competenza della Provincia riguarderanno, oltre all’installazione della rete di contenimento, anche pulizia e rifacimento del piano stradale funzionali alla riapertura al transito veicolare. I cittadini di Dragonea e Avvocatella hanno fatto sapere di essere intenzionati a restare vigili sull’andamento dei lavori e, qualora dovessero protrarsi a tempo indeterminato, saranno pronti a rispolverare l’idea della protesta per far sentire la propria voce e sollecitare la risoluzione dei disagi che ormai da settembre si trovano a fronteggiare.