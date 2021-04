Cava de’ Tirreni. Sui lavori pubblici assessore Antonella Garofalo col PSI avanti con Piazza San Francesco e S. Maria al Rifugio

Cava de’ Tirreni ( Salerno ) Riceviamo e pubblichiamo dal Partito Socialista Italiano – sez. Cava de’ Tirreni

A seguito della pubblicazione in data 6 marzo 2021 del DPCM N 56 , avente ad oggetto interventi di rigenerazione urbana, l ‘Assessore comunale del Partito Socialista avv. Antonella Garofalo ( nella foto, ndr ) , di concerto con il consigliere avv. Gaetano Gambardella e il direttivo del Partito, si è immediatamente attivata per ricercare, all’ interno della progettazione e della programmazione vigente, gli interventi da candidare.

Atteso che il decreto, così come confermato dal D. M. del 2/4/21, richiede o comunque attribuisce maggiore valenza a progetti già esecutivi e corrispondenti alle finalità di recupero urbano e riduzione del degrado sociale , in linea con obiettivi già prefissati , si è convenuto con l’Amministrazione comunale di presentare i progetti interessanti Piazza San Francesco e il plesso di Santa Maria al Rifugio, per un totale finanziabile di circa 10 milioni di euro. Gli uffici dell’ urbanistica di concerto con i lavori pubblici hanno quindi iniziato a predisporre tutti gli atti necessari fra cui l’ adeguamento del computo metrico.

Con il progetto dei parcheggi interrati e la sistemazione di Piazza Nicotera, chiamata comunemente Piazza San Francesco, andremo ad incrementare notevolmente il numero di parcheggi auto all’ingresso Sud del centro storico mentre con la ristrutturazione di S. Maria al Rifugio sarà di nuovo disponibile per la città un contenitore nel quale organizzare eventi culturali di grande rilievo.

A brevissimo potremmo quindi caricare in piattaforma la nostra candidatura, fiduciosi della valenza dei nostri progetti .

Questo è il momento per spingere l’acceleratore sulla progettazione così da essere pronti a tutte le prossime opportunità che potranno presentarsi per coglierle al volo attraverso un confronto con i cittadini e le forze politiche del territorio per il bene della città.

Cava de’ Tirreni, 13.4.2021 Il Segretario cittadino

Enrico Alfano