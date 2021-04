Cava de’ Tirreni, scuola da rimettere a nuovo: genitori “operai”. Scuola media da rimettere a nuovo: ci pensano i genitori. Per più d’un mese alcune mamme e papà della frazione di San Pietro si sono rimboccati le maniche e, armati di vernice, pennello, creatività e tanta buona volontà, hanno ritinteggiato ringhiere e muri, risistemato il giardino, messo in sesto porte e infissi per restituire decoro al plesso scolastico della frazione. Un’iniziativa che non solo ha evidenziato il senso civico di alcuni cittadini impegnati concretamente a rendere più lieto il ritorno dei propri figli a scuola quando le condizioni della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 lo permetteranno, ma che soprattutto ha dato il via a un’opera di riqualificazione che sta interessando tutti gli altri plessi che rientrano nell’ambito dell’Istituto Comprensivo “San Nicola”, alle direttive della dirigente scolastica Raffaelina Trapanese .

Così, circa un mese fa, su input di una mamma, Regina Santoriello , un gruppo di cinque genitori (con la Santoriello hanno collaborato anche Francesco e Luana Santoriello , Enza Gigantino e Angelica Lamberti ) si è impegnato a dare man forte per effettuare una serie di lavori di manutenzione che hanno interessato il plesso della frazione di San Pietro. «Avevamo sotto gli occhi questa struttura scolastica così bella e grande – ha raccontato Regina Santoriello – eppure la vedevamo morire giorno per giorno. Da qui l’idea di farla rinascere perché una comunità come la nostra non può assistere inerme di fronte a una scuola in difficoltà. Anzi deve fare di tutto per prendersene cura, soprattutto per il bene dei nostri figli, di chi vive in frazione e di quelli che arrivano da altre zone».