Cava de’ Tirreni, scontro frontale tra un ciclomotore ed un’autovettura

Cava de’ Tirreni. Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale in località Tengana, nei pressi della “Zeppola d’Oro. Il sinistro ha visto coinvolti un ciclomotore ed un’autovettura che si sono scontrati frontalmente in una curva. Nonostante il violento impatto non si sono registrati feriti mentre i veicoli coinvolti hanno riportato seri danni. Non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente e, quindi, le eventuali responsabilità.