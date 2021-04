Cava de’ Tirreni, prorogata la chiusura degli uffici comunali

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli comunica che: «Con decorrenza da oggi, giovedì 1 aprile 2021 e fino al 10 aprile 2021 sono, ulteriormente, confermate le disposizioni dell’Ordinanza Sindacale n.130 del 22 marzo 2021 che ordinano la chiusura al pubblico di tutti gli Uffici Comunali, compresi gli Uffici del Giudice di Pace in corso G. Marconi, ad eccezion fatta dei seguenti servizi essenziali:

– Uffici Cimitero Comunale per le attività di tumulazione/inumazione;

– Ufficio di Stato Civile, esclusivamente per le celebrazioni di matrimoni e le dichiarazioni di nascita e di morte;

– Ufficio Anagrafe/ Carte di Identità, esclusivamente per il rinnovo delle carte di identità scadute o smarrite;

– Ufficio Protocollo, esclusivamente per gli atti in scadenza;

– Comando di Polizia Locale, per comprovati motivi di necessità e urgenza e previo appuntamento.

Tutti gli altri Uffici Comunali potranno essere contattati, unicamente, a mezzo telefono o mail/pec, consultabili sul sito istituzionale del Comune di Cava de’Tirreni. Per quanto riguarda gli Uffici del Giudice di Pace, al fine di assicurare la funzionalità dell’ufficio, i deposito degli atti urgenti o in scadenza avverrà attraverso la posta certificata ( gdp.cavadetirreni@giustiziacert.it e prot.gdp.cavadetirreni@giustiziacert.it ) oppure consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in via T. Cuomo, previo contatto telefonico ai numeri 089/682695; 089/682 325 ( la mattina del lunedì, mercoledì e giovedì); 089/682114; 089/682672».