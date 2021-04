Cava de’ Tirreni / Paestum, il dirigente Francesco Sorrentino accusato di stalking a una dipendente

Cava de’ Tirreni / Paestum. E’ finito sotto inchiesta con l’accusa di stalking nei confronti di una dipendente del Consorzio farmaceutico intercomunale il direttore generale Francesco Sorrentino, nocerino, 49 anni, dirigente comunale a Cava de’ Tirreni ed a Capaccio Paestum. Secondo le formali contestazioni che gli sono state mosse dalla procura di Nocera Inferiore, in qualità di dirigente del Cfi – che tiene insieme diciannove farmacie, dal Cilento all’Agro Nocerino Sarnese e Monti Lattari, da Agropoli a Sant’Egidio, passando pure per realtà come Scafati, Angri ed Eboli – l’indagato, come riporta “La Città di Salerno”, avrebbe rivolto espressioni offensive e minacciose nei confronti di una dipendente, con una condotta reiterata protratta nel tempo, fino alla decisione della presunta vittima di sporgere formale denuncia.