Cava de’ Tirreni, lunedì 12 aprile si ritorna a scuola

Cava de’ Tirreni. Riportiamo il post pubblicato dal primo cittadino sulla sua pagina Facebook: «Il Sindaco Vincenzo Servalli non rinnoverà l’ordinanza di sospensione delle attività scolastiche così come previste nel decreto legge del 1 aprile 2021 numero 44 (servizi educativi per l’infanzia, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, nonché la scuola primaria e il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado). Tali attività, pertanto, riprenderanno lunedì 12 Aprile 2021.

Il Sindaco Servalli e l’Assessore all’Istruzione, Lorena Iuliano augurano ai dirigenti, docenti, personale non docente e alunni un buon ritorno a scuola».