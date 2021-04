Cava de’ Tirreni. Investito sui binari del treno a Torre Annunziata , muore un ragazzo di 27 anni

Cava de’ Tirreni ( Salerno ) . Era in compagnia di un amico mentre attraversava i binari ad un passaggio a livello della linea Napoli-Salerno, quando un treno lo ha investito e ucciso

Così ha perso la vita ieri sera A.G., 27enne di Cava de’Tirreni, a poca distanza dalla stazione centrale di Torre Annunziata.

Inutile la frenata d’emergenza da parte del macchinista, per il giovane non c’è stato scampo. Probabile che non si sia accorto dell’arrivo del convoglio, ma è ancora poco chiara l’esatta dinamica sulla quale indaga al momento la Polfer di Napoli.

Pare che le barriere del passaggio a livello fossero chiuse regolarmente. Nel frattempo, la Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico.

Il treno è stato successivamente fermato presso la vicina stazione, per far scendere i viaggiatori e consentire i rilievi. Rilievi terminati in piena notte, quando la linea è stata riaperta. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sul profilo del ragazzo da parte di amici e conoscenti per una tragedia che ha scosso tutti.

