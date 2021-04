Cava de’ Tirreni, chiusure e sospensioni per Pasqua e Pasquetta

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli comunica che: «Da oggi giovedì 1 a sabato 3 aprile, sono aperte fino alle 22 tutte le attività commerciali non sospese dalle normative nazionali e regionali in conformità alle regolamentazioni per la zona rossa (per i bar l’asporto è consentito fino alle 18, per le altre attività di ristorazione fino alle 22, mentre la consegna a domicilio senza limiti di orario).

Per le giornate di domenica 4 (Pasqua) e lunedì 5 (pasquetta):

– saranno chiuse tutte le attività commerciali, compresi quelle a mezzo di distributori automatici, ad eccezione dei tabacchi, edicole, farmacie e fiorai.

– sono sospese tutte le attività di ristorazione, ad eccezione delle tavole calde, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e forni per le quali è consentito l’asporto fino alle 14; è sempre consentita la consegna a domicilio per tutte le attività di ristorazione, in conformità della normativa nazionale e regionale;

– saranno chiusi i bar eccetto le attività sopra menzionate per le quali è consentito l’asporto fino alle 14 e la consegna a domicilio.

Saranno effettuati controlli dalle Forze dell’Ordine per verificare il rispetto delle disposizioni onde evitare la concorrenza sleale».