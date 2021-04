Cava de’ Tirreni, campagna vaccinale a rilento. Domani vaccini AstraZeneca a tutti

A partire da domani, domenica 25 aprile, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, presso il Centro di Vaccinazione del Convento di San Francesco, il Distretto Sanitario 63, d’intesa con l’Amministrazione comunale, ha organizzato “AstraZeneca day”, riservato esclusivamente ai cavesi che rientrano nelle fasce da 60 a 79 anni, personale scolastico, Forze dell’Ordine, e conviventi caregiver, anche non iscritti nelle relative piattaforme regionali.

Le persone interessate, pur non essendo state convocate, possono recarsi presso il Centro per essere sottoposti alla vaccinazione con Astrazeneca, nel rispetto delle recenti disposizioni della Regione Campania.

Intanto Cava deve far fronte alle imperiose difficoltà di questa campagna vaccinale. Come intitola il Quotidiano del Sud, la campagna vaccinale a Cava de’ Tirreni non decolla. Nelle somministrazioni ancora indietro disabili ed ospiti delle residenze per anziani. L’amministrazione comunale interviene con l’assessore Lamberti che prova assicurare la cittadinanza.