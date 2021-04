Cava de’ Tirreni: aggressione agli operatori della Croce Rossa

Ma, a quanto pare, sono anche altre le vicende analoghe che, in questi giorni, stanno mettendo sotto pressione i volontari della Croce Rossa, sempre più esposti agli attacchi ingiustificati – verbali e non solo – anche da parte dei cittadini che si recano presso i centri vaccinali allestiti presso il convento francescano di San Francesco e Sant’Antonio e presso l’ex circoscrizione della frazione di Santa Lucia. «Tra gli altri episodi brutti – raccontano ancora i volontari – anche quelli avvenuti ai centri vaccinali, dove i volontari sono stati più volte offesi ed aggrediti verbalmente da chi si reca presso le strutture a chiedere informazioni e spiegazioni, o addirittura a vaccinarsi».

Di qui l’appello degli operatori che si rivolgono alla cittadinanza cavese chiedendo maggiore collaborazione in un periodo complicato non solo per la gestione dell’emergenza sanitaria ma anche per la garanzia delle ordinarie attività di intervento e soccorso sanitario. «Capiamo l’esasperazione, ma a tutto c’è un limite – concludono gli operatori . I nostri volontari presenti ai centri vaccinali sono lì per garantire l’assistenza sanitaria e sociale alla popolazione. Sono persone come tante, che hanno dedicato il proprio tempo libero per permettere il buon proseguito delle vaccinazioni. Non è possibile in un paese civile tollerare simili aggressioni, soprattutto nei confronti di chi cerca solo di dare una mano in maniera del tutto volontaria e gratuita. Non siamo un bersaglio. E siamo stufi dei comportamenti incivili di questo genere».

Fonte La Città di Salerno