Castellammare, progetto di Mobilità Sostenibile

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA: ARRIVANO I FONDI PER IL BIKE SHARING E LA MOBILITA’ SOSTENIBILE

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Terra, istituita per sensibilizzare il mondo all’importanza della conservazione delle risorse naturali del pianeta. Il tema del 2021 è quello della protezione e della sostenibilità ambientale, per garantire una maggiore tutela e salvaguardia del nostro territorio.

E proprio su questo percorso si innesta il progetto di Mobilità Sostenibile, che è al bando Primus promosso dal ministero dell’Ambiente e che ha visto il Comune di Castellammare di Stabia classificarsi al primo posto in tutta Italia. Abbiamo ricevuto ieri dal ministero l’anticipazione del finanziamento da 300mila euro che ci consentirà di sviluppare la sharing mobility con nuove piste ciclabili in città.

Realizzeremo 84 stalli per il servizio di bike sharing, 162 posti con rastrelliere e avremo a disposizione 56 biciclette per il bike sharing in 8 differenti postazioni, con punti di ricarica anche per mezzi elettrici privati.