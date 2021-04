Castellammare di Stabia, Tir travolge delle auto per poi darsi alla fuga

Castellammare di Stabia. Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale in Viale delle Puglie. Un tir ha improvvisamente e per motivi sconosciuti travolto delle auto ivi presenti per poi scappare. Gli agenti della locale Polizia Municipale, giunti sul posto per accertarsi di quanto accaduto, stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di alcune attività commerciali per risalire all’automezzo che ha provocato l’incidente.

Si registra un solo ferito che è stato immediatamente soccorso e trasportato presso il vicino ospedale “San Leonardo” per le cure e gli accertamenti del caso ma, fortunatamente, le sue condizioni non sono assolutamente gravi.