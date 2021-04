Castellammare di Stabia, Pasquetta blindata e controlli con l’ausilio di un elicottero

Castellammare di Stabia super controllata in questo lunedì di Pasquetta anche grazie all’ausilio di un elicottero che continua a sorvolare la zona de lungomare le spiagge.

Nella giornata di ieri non sono mancati i furbetti che hanno deciso di raggiungere la villa comunale nel pomeriggio. Ma non sono mancati i controlli da parte dei Carabinieri che nella domenica di Pasqua hanno comminato 50 sanzioni per violazione delle norme anti-Covid.