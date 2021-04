Castellammare di Stabia. Il significato del 25 aprile: il Natale della Democrazia. “O BELLA CIAO “ è un canto popolare che viene associato alla Resistenza e ai partigiani. Le sue parole sono di libertà contro le dittature e opposizioni agli estremismi. E’ dal 1943 che comincia la liberazione dalla Sicilia fino al Nord Italia , da parte degli alleati contro il nazifascismo della 2 Guerra mondiale. La liberazione porta come data 1945 e, simbolicamente, 25 Aprile. Questa data non racconta solo la storia nazionale del 2° Novecento, ma parla anche un po’ della storia degli Italiani. Giornata nella quale si rende omaggio ai partigiani di ogni parte d’ Italia.. Ma chi erano i partigiani ? Gente semplice, determinata, consapevole dei soprusi, della repressione, della dittatura, della fame, delle ingiustizie, del razzismo, della violenza , erano OPERAI, CONTADINI, GIOVANI RENITENTI ALLA LEVA, della Repubblica di SALO’ ,che portarono nell’ esercito partigiano 300.000 uomini . Determinante fu anche il ruolo delle donne, come staffette, vivandaie, ma anche come “ BRIGANTESSE” al comando di azioni e uomini. Operavano lontani dai centri urbani, ma le rappresaglie tedesche , purtroppo, non mancavano. Tra esse: le fosse Ardeatine , Roma,( 355 civili ); la strage di Marzabotto ( BO), circa 1900 persone)

LA RESISTENZA A CASTELLAMMARE: L’ armistizio del Generale Badoglio col presidente Ehisenhover , del 1943 , 8 Settembre, fu un fulmine a ciel sereno. Ci fu una gran confusione di interpretazioni, si ritrovarono tutti contro tutti…fu un’ immane tragedia ! In questa confusione i Tedeschi presero di mira i Cantieri Navali di Castellammare che, all’ epoca, stava allestendo un incrociatore il :Giulio Germanico¸ avanguardia bellica con 18 cannoni,8 mitragliere, 8 tubi lanciasiluri, una velocità di 40 nodi, in più, 8 corvette ,un sommergibile e 3 motozattere, più un mercantile: dei veri gioielli bellici ! Gli Stabiesi organizzarono un’ eroica resistenza. Ma il comandante Domenico Baffo, fu lasciato solo, senza ordini, ma aveva un coraggio da leone: si recò con la bandiera bianca dai Tedeschi per cessare le ostilità, ma, vigliaccamente, fu ucciso con i suoi uomini, forse in via DUILIO. Gli Stabiesi in memoria del sacrificio del G.le Baffico ,dedicarono una lapide sul muro perimetrale della ex Caserma Cristallina. Ma STABIA si distinse anche nel 1945, quando , per evitare la tecnica della terra bruciata da parte dei Tedeschi, i cittadini attuarono un’ eroica difesa e resistenza, tanto da ottenere la MEDAGLIA D’ ORO al merito civile. Abbiamo molto da imparare ed imitare dai nostri concittadini , come orgoglio, coraggio, sacrificio, dedizione e amore per la città e rispetto per chi ha perso la vita per quella libertà che ci consente, oggi, di gioire della vita. Ma la nostra inumana indifferenza, non ci fa apprezzare.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è indispensabile, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: ANCHE LE NOSTRE !”da “ SE QUESTO è UN UOMO” di PRIMO LEVI.