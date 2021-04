Castellammare di Stabia, furti nei box privati. Brutto risveglio questa mattina a Castellammare di Stabia per i proprietari di quattro box auto privati in via Grotta San Biagio. Infatti, hanno scoperto che, nel corso della notte, dei ladri sono arrivati a scassinare i loro garage, in cerca probabilmente di tutte quelle scorte che le famiglie conservano al loro interno, trovando tutte le saracinesche divelte.

Sul posto, i carabinieri stanno facendo rilievi e stimando di danni.

Proseguono, dunque, i furti a Castellammare di Stabia: dall’inizio dell’epidemia i banditi prendono di mira soprattutto i commercianti, questa volta, fortunatamente, non sono riusciti a portare via granché e fare danni rilevanti.