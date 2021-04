Castellammare di Stabia, 19 positivi in totale su 276 tamponi effettuati e 67 guariti. Il Comune di Castellammare di Stabia comunica i dati relativi alla situazione Covid-19 sul territorio. La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud hanno comunicato che sono 19 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) il 29 marzo 2021. Tra i nuovi contagiati c’è un bimbo di 10 anni. 8 persone stanno accusando sintomi lievi della malattia, i restanti sono asintomatici.

Sono stati lavorati complessivamente 276 tamponi per cui la percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati è al 6,8%. Alto il numero di guariti: 67 stabiesi hanno sconfitto il coronavirus.

Presso il nostro hub vaccinale della palestra della scuola “Karol Wojtyla” di via Traversa Tavernola 15 sono stati somministrati ieri 120 vaccini. Attualmente è in vigore l’ordinanza sindacale n. 131 del 26 marzo 2021 valida da lunedì 29 marzo 2021 e fino a lunedì 5 aprile 2021.

Ricordiamo che l’Asl Na 3 Sud ha attivato un servizio informativo telefonico specifico al numero 081 9633169 per informazioni sulla campagna vaccinale. L’obiettivo è quello di fornire informazioni complete, obiettive ed accurate per favorire un’ampia adesione alla campagna vaccinale contro il Covid-19.

Specifichiamo che il dato dei nuovi positivi riguarda i “primi positivi”, ovvero cittadini che presentano positività al virus per la prima volta, e che non vengono conteggiate le eventuali successive positività ai tamponi di controllo.