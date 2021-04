Castellammare. Caos vaccini, finiscono e scoppia la rissa

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Finiti i vaccini. Scoppia la protesta al centro di Moscarella. Anziani e persone fragili rispediti a casa dopo attese di ore a Castellammare. La rabbia aumenta e arrivano i carabinieri. L’intervento dei militari, intorno alle 15, nella palestra della scuola Woityla adibita per le vaccinazioni. Finiscono le scorte in tutta la Campania, in attesa di nuove dosi. Ma poi dopo le contestazioni gli operatori sanitari tornano a chiamare le persone prenotate e che erano state mandate via. Molti sono andati via e la vicenda premia i più resistenti. Un caos che non trova spiegazione e getta ombre sul sistema di vaccinazione a Castellammare. Anche ieri per la dose c’è chi ha aspettato tre o quattro ore sotto la pioggia. Ma oggi è andata peggio. Solo pochi gli aventi diritto che sono riusciti ad entrare dopo la protesta. Al momento non si sa quando la campagna potrà riprendere con regolarità e rispettando il criterio di turni e prenotazioni.