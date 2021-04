Al 17° Reggimento Addestramento Volontari di Capua conclusa la raccolta di sangue e di emoderivati da parte dell’Esercito Italiano. A Capua nella caserma militare intitolata all’eroe Capuano Oreste Salomone, sede del 17° Reggimento Addestramento Volontari “Acqui”, si è conclusa la campagna di donazione sangue ed emoderivati da parte dell’Esercito Italiano,.

L’iniziativa di solidarietà nata dall’appello del Dr. Michele Franco Presidente dell’ADMO Campania (Associazione Donatori di Midollo Osseo) e dalla Dr. Angela Iacono Presidente nazionale della Fondazione Italiana per la guarigione dalla Thalassemia “Leonardo Giambrone”, in collaborazione con il Centro di Immunoematologia e medicina trasfusionale dell’Ospedale “Cardarelli” di Napoli, ha visto impegnato il personale del quadro permanente e corsista.

Prima della campagna di donazione si sono svolti degli incontri con l’intento di presentare alcune testimonianze di pazienti, che, grazie alla generosità dei donatori, sono riusciti a vincere la propria battaglia per la vita. Al termine delle attività, i responsabili delle associazioni hanno ringraziato personalmente i Volontari del 4°Blocco 2019 ed il quadro permanente del Reggimento per la partecipazione e la solidarietà dimostrata. Sono state raccolte 90 sacche di sangue e 34 di emoderivati, che saranno destinate per il trattamento e la profilassi delle patologie del midollo osseo e della Thalassemia.

«Ai nostri giovani Volontari insegniamo, fin dal primo momento, che il rispetto, la condivisione e solidarietà sono valori imprescindibili per ciascun militare, nonché base morale per essere cittadini esemplari», queste le parole del Comandante del 17° RAV, Colonnello Francesco Maione.

Foto 3 di 3