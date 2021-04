Capri. Vaccinazioni accellerano arrivano ai 30enni, Covid i contagi calano a 55 sull’isola

Capri ( Napoli ) . Domani altra giornata fitta di somministrazioni, oltre mille dosi saranno inoculate nei due poli vaccinali di Capri e Anacapri tra prime fiale e richiami. Prime convocazioni per domani, tramite sms, anche per residenti a Capri di età compresa fra 30 e 39 anni. Successivamente si procederà con i più giovani. L’obiettivo è terminare entro pochi giorni la prima fase della campagna di vaccinazione diffusa in modo da poter consentire una ripresa delle attività turistiche con maggiore sicurezza.

Calano i contagi da coronavirus sull’isola. Nel giro di due giorni sono stati registrati 6 guariti ad Anacapri. Ai 2 cittadini negativizzati ieri si aggiungono i 4 che hanno terminato oggi il periodo di isolamento. Attualmente ad Anacapri i positivi al Covid sono appena 8, anche se si attende l’esito di 6 tamponi effettuati ieri. A Capri invece i postivi sono fermi da alcuni giorni a 37. In totale attualmente 45 positivi sull’intera isola.