Capri, riprende la campagna vaccinale: appuntamento per over 80, 70 e categorie fragili. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Nuova sessione vaccinale sull’isola azzurra.

È ripresa la campagna vaccinale a Capri e Anacapri. Un appuntamento per gli over 80, over 70, disabili, fragili e caregiver convocati, tramite sms dall’Asl Napoli 1 presso i due centri per le vaccinazioni allestiti a Capri alla tendostruttura San Costanzo e ad Anacapri al centro Paradiso. Per alcuni si tratta di prime dosi, per altri invece è già il momento del “richiamo”. E in un’organizzazione ormai rodata per eventuali esigenze di trasporto dal domicilio al centro vaccinale di Anacapri è stata messa a disposizione la protezione civile anacaprese. A Capri invece come per gli altri appuntamenti vaccinali è stato predisposto anche questa volta un servizio di navetta con bus privati con partenza da piazza Strina e un servizio di carrellini elettrici dei Servizi Sociali disponibili dalle zone alte e da altre zone interne in caso di problemi di deambulazione. Anche a Capri in campo l’assistenza da parte dei volontari della Protezione Civile. Nei prossimi giorni previsti, infine, a proposito di vaccinazioni i primi appuntamenti registrati sull’altra piattaforma, quella come da direttive regionali e che poi sono state estese anche per altre isole italiane, che raccoglie le richieste del siero salvavita per tutti i capresi e gli anacapresi over sedici.