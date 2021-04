Capri. Ragazze straniere in piazzetta, fermate, trattenute e multate. Silvio Staiano: “Come distruggere il turismo”

Capri ( Napoli ) . Una riflessione dell’imprenditore Silvio Staiano, CEO di Capri Watch, che non possiamo non condividere noi di Positanonews , sinceramente, e questo lo diciamo noi, questo tipo di interventi si dovrebbero fare con spacciatori o ladri, non con queste persone che portano invece economia e turismo che fra 12 ore , visto che la Campania è zona gialla, sarà perfettamente legale, anzi dovrebbe esserlo già da ieri, per convenzione il Governo Draghi ha deciso di far partire tutto il lunedì. Folle , irrazionale e, secondo noi, anche illegale. Come distruggere il mito di Capri, come distruggere il Turismo e l’Economia locale.

Mi hanno riferito che c’erano delle ragazze straniere, delle turiste (?) che avvistate in piazzetta sono state immediatamente fermate e poi trattenute per oltre un’ora (forse per più di un’ora e mezza) e dopo i controlli di rito si son viste infliggere, ognuna di loro, una bella multa da un milione di lire circa!

La domanda è: ma some ci sono arrivate a Capri, con la navicella spaziale?

Perchè mai proprio noi a Capri dobbiamo sanzionare chi, per arrivarci, avrà dovuto superare numerose aree di controllo che se funzionanti non avrebbero consentito il loro arrivo sull’Isola?

Pertanto, se proprio devono essere applicate queste “opinabili” norme restrittive perchè le sanzioni non le fanno al Porto di Napoli, alla Stazione di Napoli o di Roma Termini o all’aeroporto?

Insomma, noi a Capri tutto dovremmo fare tranne che la parte dei “cattivi” o colmare le lacune degli altri hub e snodi privi dei dovuti controlli.