Capri, nasce il progetto per un terminal passeggeri alla radice del porto commerciale

Capri. Con la Delibera n. 61, l’Amministrazione del Sindaco Marino Lembo ha dato indirizzo per la predisposizione di un progetto per un terminal passeggeri con relative biglietterie da realizzare nell’area alla radice del porto commerciale. Il progetto – come riporta la pagina di “Movimento Capresi Uniti” – nasce dalla volontà dell’ Amministrazione di procedere alla razionalizzazione delle aree demaniali marittime di Marina Grande e garantire la sicurezza degli spazi esistenti e la massima funzionalità e fruibilità di tutti gli spazi all’interno del Porto Commerciale. La fattibilità è conseguente all’individuazione di aree di “rilevante interesse pubblico” all’interno del Porto Commerciale di competenza Regionale che risultano essere strettamente funzionali all’utilizzo dell’intero sistema socio-economico di Marina Grande e che rientrano nell’accordo Regione Campania / Città di Capri dell’agosto 1990 che estendevano tale ambito anche alle aree poste in radice del molo di sopraflutto.