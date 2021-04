Capri, la richiesta di Ancim per le isole free: “Rilanciamo il turismo”. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Un piano vaccini ad hoc per le isole minori italiane. A chiederlo è l’Ancim, l’associazione dei comuni delle isole minori in una missiva inviata al generale Figliuolo e all’ingegnere Curcio. Il presidente Francesco Del Deo, sindaco di Forio d’Ischia ha voluto sottolineare l’importanza delle vaccinazioni per le località turistiche. “L’effetto virtuoso generato – è scritto nella lettera appello – avrebbe anche dei ritorni che permetterebbero di evitare, per il secondo anno consecutivo, la mancata apertura delle strutture turisti che e la mortificazione delle attività economiche più generali. Giova ricordare, infatti, che l’intera economia insulare è concentrata su tre, quattro mesi l’anno e che, passato quel periodo, non c’è possibilità di recupero. A titolo d’esempio, il Governo greco ha intrapreso la strada della vaccinazione globale, ponendo la propria popolazione insulare in sicurezza sanitaria – si legge ancora nella missiva – e generando positivi effetti sull’economia. Le isole minori italiane, purtroppo, non possono dire altrettanto”. Missione vaccini per le località turistiche anche secondo Federalberghi, con Sergio Gargiulo che invoca l’importanza della ripresa della stagione 2021.