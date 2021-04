Capri, il sindaco Marino Lembo: “Pronti alla vaccinazione di massa. Sarà un’estate con le regole”

Capri. Il sindaco Marino Lembo, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino”, dichiara: «Capri sarà sicura e allo stesso tempo vivibile. Finalmente possiamo cominciare a disegnare i contorni della prossima estate: con regole precise da rispettare, ma da vivere con maggiore spensieratezza dopo questo lungo incubo. Siamo pronti a mettere in moto la macchina comunale per realizzare la vaccinazione di massa. Eravamo già pronti dai primi di aprile, quando avevamo firmato il protocollo con l’Asl, poi fermato dalle proteste. Questa sarà un’estate con le regole! Regole che noi vogliamo far rispettare. Ma è necessario, vitale in questo momento far sapere ai nostri potenziali ospiti che se verranno qui troveranno sicurezza e al tempo stesso vivibilità, relax. Ci saranno eventi artistici e culturali all’aperto in Certosa, a Villa Lysis e ai Giardini di Augusto. E per ampliare l’offerta, con l’intento di spalmare i turisti su un territorio più ampio, abbiamo riqualificato il borgo antico e il centro storico, e riaperto belvederi e stradine».