Capri, gli albergatori denunciano: inaccessibili Via Krupp, Belvedere Cannone e Via Pizzolungo

Capri si prepara all’arrivo dell’estate ed alla ripartenza turistica. Ma alcuni luoghi iconici dell’isola sono al momento inaccessibili. A denunciarlo con una lettera inviata al sindaco Marino Lembo sono Federalberghi Isola di Capri e Capri Excellence: «Da ormai diverse settimane due percorsi e siti naturalistici di grande pregio della nostra isola, quali il Belvedere Cannone e via Pizzolungo, siano inaccessibili al pubblico. In questa difficilissima situazione che stiamo vivendo, di cui le risparmiamo i motivi di preoccupazione e angoscia per tutti noi operatori e lavoratori del turismo, la nostra offerta turistica si presenta oggi profondamente sacrificata e limitata. Via Krupp, via Pizzolungo e Belvedere Cannone rappresentano forse i principali siti naturalistici del nostro Comune e, ciascuno per motivi diversi ma tutti legati alla sicurezza dei luoghi, sono oggi inaccessibili, chiusi, comunque non fruibili al pubblico. E’ una vera e propria emergenza che deve vederci impegnati senza perdere più un solo minuto e per la quale, oltre che rappresentarle la nostra preoccupazione, ci sentiamo di rinnovarle la nostra disponibilità. Chiediamo che ci vengano indicati i tempi, le modalità e i progetti di recupero che ci sono in campo per ridare questi luoghi non solo a noi capresi, ma anche ai tanti ospiti che ci auguriamo ritorneranno a visitare la nostra isola. I tempi si presentano durissimi, per una emergenza sanitaria che è più grande di noi e che speriamo volga al termine quanto prima».