Capri e i moralisti del covid-19, Silvio Staiano: “Follia allo stato puro!” Casi analoghi anche a Sorrento e Amalfi

Il post Facebook del CEO di Capri Watch, Silvio Staiano, racconta di episodi già noti sin dagli inizi della pandemia. Premesso che l’attenersi alle regole anti contagio è DOVEROSO per tutti i cittadini, ci sono alcune eccezioni in cui si parla di pura follia. Si tratta dei cosiddetti moralisti da covid-19 che trovano giovamento nello stanare i “trasgressori” senza mascherina, con offese modi per nulla garbati. Nel post di Silvio si percepisce la vera indignazione per un fenomeno ormai diffuso a macchia d’olio anche in costa d’Amalfi e Sorrento. Ecco cosa scrive Silvio. COVIDFOLLIA: Cose da pazzi! Negli Anni ’70 era il tempo della “Zerofollia” oggi è la “CovidFollia” che impazza tra taluni “invasati”.

A Capri c’è in giro una signora che è in preda al Covid! In pratica si sente una sorta di moralizzatrice, una detentrice del “Verbo unico”, insomma una fustigatrice di virus.

Passa il suo tempo ad imprecare contro i passanti: cose da pazzi!

Si immagini, un uomo distinto che circola per strada, una strada completamente deserta o con persone ogni 30 metri, ben distanziate, e questa donna (una sorta di Savonarola dei nostri tempi) che alla sua vista gli fa un applauso ed inizia ad urlare come un’ossessa: “BRAVO, BRAVO…oltre ad epiteti, tipo CRETINO, ecc.”

La follia allo stato puro! Il classico esempio di virus che brucia la materia grigia! RIDICOLA!

Talmente ridicola e grottesca che il suo (RIDICOLO) essere ligia la esponeva, come già in altre e precedenti occasioni dove bacchettava persino altre signore, ad una CLAMOROSA FIGURACCIA:

Infatti questa signora “Savonarola” non sa, evidentemente, che la mascherina DEVE ricoprire anche il suo naso di PINOCCHIO. Prima di additare, urlare e comportarti da ZOTICA e BACCALAIOLA metta prima il suo bel nasino nella mascherina.