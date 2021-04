Capri, corse dedicate per gli studenti che vanno ad Anacapri. Ecco gli orari

Dopo quanto previsto per le scuole dell’obbligo di Capri centro e Tiberio, l’Amministrazione del Sindaco Marino Lembo interviene anche per gli studenti che si spostano fuori dal territorio comunale. Da lunedi 26, data prevista per il rientro a scuola di buona parte degli studenti delle scuole superiori, saranno rivisti e potenziati i collegamenti per Anacapri per chi proviene da Marina Grande e da Capri Centro. Grazie all’attiva collaborazione dell’Assessore alla Pubblica Istrizione di Capri Anna De Simone con la pari grado di Anacapri Manuela Schiano, sono state previste, grazie anche alla disponibilità dell’ATC di Capri, le seguenti corse dedicate:

Marina Grande/Anacapri: 7.50 — 7.55 — 8.00 — 8.05

Capri/Anacapri: 8.00 — 8.05 — 8.10 — 8.15

Per gli studenti che entrano al turno successivo: