Capri corre: al via i vaccini per gli over 60. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Obiettivo vaccinazione diffusa sull’isola azzurra. Prosegue la campagna vaccinale a Capri ed Anacapri e ieri è stata la volta dei sessantenni che hanno “inaugurato” la nuova fascia d’età che sulla terra dei Faraglioni d’ora in poi potrà ricevere la somministrazione del prezioso siero.

Aperti i “vax center” sia alla tendostruttura “San Costanzo” a Capri che al “Paradiso” ad Anacapri e ancora una volta per supportare le persone con difficoltà motorie è stato messo in piedi un “sistema di aiuto”. Un servizio di navetta con bus privati da piazza Strina e un servizio di carrellini elettrici dei servizi sociali disponibili dalle zone alte e da altre zone interne in caso di problemi di deambulazione. Preziosa e immancabile l’assistenza da parte del gruppo dei volontari della Protezione Civile. E se ieri è stato il primo giorno per la “categoria” dai sessanta ai sessantanove anni di età, oggi sull’isola azzurra, invece, è la giornata della immunizzazione completa per gli over settanta e ottanta.

Da questa mattina, infatti, parte il cosiddetto “richiamo” per coloro i quali si erano sottoposti alla prima dose tre settimane fa. Ad Anacapri nella sede municipale, inoltre, il dipartimento di salute mentale dell’Asl Na 1 Centro ha anche attivato un servizio ambulatorio di psichiatria e psicologia.