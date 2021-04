Capri, appello del gruppo consiliare “CapriVera”. L’isola azzurra non può restare senza sportello Gori

L’isola azzurra non può restare senza sportello Gori. Come viene riportato nel quotidiano Metropolis, l’appello viene lanciato dal gruppo consiliare “CapriVera” che chiede un locale sul territorio per i contatti tra l’azienda di gestione del servizio idrico e l’utenza isolana. Il consigliere comunale Melania Esposito a nome di CapriVera ha sottolineato:

Da diversi anni, ormai, l’assenza di uno sportello della Gori sul territorio comunale di Capri sta creando diversi disagi all’utenza caprese costretta a collegarsi con la società, dopo la chiusura dello sportello istituito presso il Comune di Anacapri per le limitazioni legate alle problematiche covid, solo attraverso i canali telematici dell’azienda. Di conseguenza, anche la ridotta apertura di uno sportello sul territorio comunale di Capri aiuterebbe gli utenti capresi a risolvere le diverse problematiche relative alle procedure di assistenza all’utenza. Individuare – sostiene il gruppo CapriVera – uno spazio per il personale tecnico/ amministrativo della Gori, che con una apertura di almeno due giorni a settimana potrebbe soddisfare le esigenze dell’utenza, non ci appare di difficile soluzione”