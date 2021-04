Capri, al via le vaccinazioni anti-Covid per gli over 50

Capri. Vanno avanti spedite le vaccinazioni alla Tendostruttura San Costanzo. Mentre proseguono in giornata quelle per le persone tra i 60 e 69 anni, da domani si inizia con le vaccinazioni per i cittadini di Capri di età compresa fra 50 e 59 anni. Stanno arrivando proprio oggi infatti gli sms con le convocazioni per tale fascia di popolazione. Integrata inoltre la fornitura di vaccini con Johnson & Johnson giunto sull’Isola questa mattina. Johnson & Johnson ricordiamo, consente la vaccinazione attraverso una dose unica, senza dunque la necessità del richiamo e sarà riservato agli over 60 mentre per vaccinandi 50/59 si procederà col vaccino Pfizer. Predisposto il consueto servizio di navetta con bus privati che partiranno da P.zza Strina e un servizio di carrellini elettrici dei Servizi Sociali disponibili dalle zone alte e da altre zone interne in caso di problemi di deambulazione. Per prenotare il servizio di trasporto è attivo il n.tel. 08119724117. Prevista la sempre preziosa assistenza da parte dei Volontari della Protezione Civile.