Caos in Statale, tornano i sensi unici: cantieri a Positano e Atrani. Ancora disagi per gli automobilisti che transitano lungo la Costiera Amalfitana e che, a partire da oggi, dovranno fare i conti con l’istituzione di due sensi unici alternati, entrambi sulla strada statale 163. Il primo al chilometro 30,650 nel comune di Atrani, per consentire una serie di verifiche lungo il viadotto.

Dallo scorso febbraio, infatti, sono in corso alcuni interventi che riguardano i sottoservizi e che prevedono anche la ripavimentazione della strada. Il senso unico alternato sarà attivo dalle ore 9 alle ore 18 e all’approssimarsi alle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 chilometri orari per tutti gli autoveicoli.

Al termine delle verifiche l’Anas comunicherà il periodo esatto durante il quale saranno eseguiti gli ultimi interventi, che dovrebbero durare non più di 15 giorni. A pochi chilometri di distanza, per svolgere interventi di pulizia e messa in sicurezza del costone roccioso situato nel territorio comunale di Positano, a partire da oggi e fino al prossimo 24 aprile sarà attivo il senso unico alternato, regolato mediante impianto semaforico, tra il chilometro 14,400 ed il chilometro 14,700, nella fascia oraria compresa tra le 8 e 30 e le 17 e 30.