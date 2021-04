Campania, quasi esaurite le dosi di vaccino. Domani i centri potrebbero essere chiusi

Le dosi di vaccino nella regione Campania sono quasi terminate e domani ci potrebbe essere la chiusura di tutti i centri vaccinali per esaurimento delle scorte. Sul sito del Ministero risulta che alle 7.10 di oggi, ultimo dato disponibile, in Campania era stato somministrato l’85,4% dei vaccini sul totale ricevuto. E’ quasi inevitabile che, aggiungendo le vaccinazioni che verranno effettuate nella giornata odierna in tutta la regione, le dosi si esauriranno dato che sarà necessario tenerne da parte una percentuale per poter effettuare i richiami.

Al momento non sono previste consegne di vaccini in Campania e la prossima spedizione è prevista per mercoledì con 148.000 dosi di Pfizer. A meno di una spedizione d’urgenza, quindi, domani i centri vaccinali potrebbero essere chiusi.