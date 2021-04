Campania in zona arancione da martedì 6 aprile: cosa cambia?

Campania da martedì 6 in zona arancione: cosa cambia? Come si legge in un articolo del Napolitoday, l’ unica regione a “cambiare colore” nella settimana successiva a Pasqua sarà proprio la Campania. Oramai i dati sono da zona arancione per la seconda settimana consecutiva, ed è quindi certo che si dirà (almeno per ora) addio alle restrizioni della zona rossa. I dati verranno analizzati domani 2 aprile dalla Cabina di regia, e il passaggio da rosso ad arancione per la Campania avverrà martedì 6. Non ci sono motivi perché lo spostamento per la Campania non avvenga, ma spetterà comunque ai tecnici della Cabina di regia analizzare i dati e decidere gli spostamenti di fascia.

Ma esattamente come si dovranno comportare i cittadini della Campania, cosa cambia?

„In zona arancione si potrà uscire di casa una sola volta al giorno per visitare amici e parenti in due e portandosi dietro i figli minori di 14 anni e/o eventuali disabili. La scuola è in presenza nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole materne, alle elementari e e alle medie, mentre per le superiori va garantita una presenza minima al 50% e quella massima è fissata al 75%. Soprattutto, la Regione adesso non potrà decidere di chiudere gli istituti.“