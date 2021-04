Campania, De Luca: “Migranti irregolari vanno vaccinati”

“Gli extracomunitari irregolari che sfuggono al controllo, non si presentano per paura di essere individuati e vanno vaccinati per questa estate, soprattutto il personale che viene utilizzato nelle aziende agricole”. Con queste parole il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la diretta Facebook mette in risalto una problematica alquanto delicata.

“Non possiamo avere diffusori di contagio a ruota libera – ha spiegato De Luca – stiamo lavorando per aprire, almeno nelle zone di maggiore presenza, come la Piana del Sele e l’area Casertana, dei centri di vaccinazione per questa estate da gestire in collaborazione con la Caritas associazioni di volontariato, in maniera anche riservata. L’importante è non avere in circolazione persone che diffondono il contagio”.