Campania, De Luca in diretta: “Bruciare tempi sui vaccini! il Governo dorme”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, era in diretta per il suo appuntamento settimanale per fare il punto sulla campagna vaccinale, sulle riaperture, sulla situazione dei contagi e sulle scuole, dove sono in arrivo nuove misure di contenimento dell’epidemia.

Scuola

Ho firmato un’ordinanza questa mattina per chiedere ai dirigenti scolastici di limitarsi al 50% per le scuole superiori se non vengono garantite le condizioni di sicurezza. L’anno scolastico ormai è saltato – dice il governatore.

Nei primi 7 giorni di apertura noi registriamo 190 casi positivi nelle scuole, fra gli alunni. 3000 in isolamento per i contatti che si sono determinati nel mondo della scuola. I familiari stretti degli alunni positivi sono 470. Vorremmo aprire tutto, ma non è possibile.

La prima delle medie inferiori, l’ultima classe delle medie superiori e poi chiudiamo l’anno scolastico perché manca un mese.

Vaccini

Noi dobbiamo bruciare i tempi, perché se arriviamo in autunno e non abbiamo vaccinato tutti i nostri concittadini. Quello che avrebbe dovuto fare il governo, cosa che non fa, approviggionarsi di vaccini. Per quale motivo continuate a dormire in piedi e non chiedete ad Aifa di valutare gli altri vaccini?

Ovviamente la regione Campania continua a ricevere 200 mila vaccini in meno. E’ una vergogna. Un atto di delinquenza politica. Io rinnovo la mia critica al commissario di governo.

Abbiamo completato la vaccinazione di tutti gli ultra 80enni, completeremo gli ultra 70enni, le fasce deboli. Per gli ultra 60enni avremo modo di fare anche giornate di vaccinazione libera.

Per quanto riguarda le isole, completate le fasce a rischio procederemo con una vaccinazione della popolazione generale. Abbiamo una particolare esposizione all’importazione di varianti covid.

Sicurezza

Zona rossa, gialla, arancione. Stupidaggini, l’italia è abbandonata a se stessa. Ancora oggi non trovo un piano specifico per l’impiego delle forze dell’ordine nei controlli anti covid.