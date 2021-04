Campania, dalle 12 di domani diramata l’allerta meteo per vento e mare.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento e mare valido dalle 12 di domani, martedì 6 aprile e fino alle 6 di mercoledì mattina, mercoledì 7 aprile.

Si evidenziano “Venti forti occidentali con raffiche. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.​

La Protezione Civile regionale raccomanda agli enti competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi prestando attenzione, in particolare, alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.