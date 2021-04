Campania, covid-10. Il bollettino contagi e vaccini: oggi più di 2000 positivi

Il presidente Vincenzo De Luca ha recentemente trasmesso il bollettino di oggi a cura dell’Unità di Crisi della Regione Campania, in merito ai contagi da covid-19 in regione e l’andamento della campagna vaccinale. I positivi sono ancora al di sopra dei 2000, intanto la Campania si prepara al tanto bramato ritorno in zona arancione.