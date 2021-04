CALCIOMERCATO ULTIME NEWS CR7

ULTIME NEWS

Cristiano Ronaldo avrebbe rifiutato l’offerta dello United per il suo ritorno a Manchester.

Si riparte con un calciomercato con tanti protagonisti. A scadenza anche Cristiano Ronaldo che condiziona finanziariamente il bilancio bianconero pesante e che fa paura a tanti azionisti.

L’attaccante portoghese è legato alla Juve fino a giugno 2022 ma il suo futuro a Torino sembra in bilico. CR7, in caso di addio ai bianconeri, potrebbe finire al Psg, tornare al Real Madrid o provare l’esperienza in Mls.

Un altro suo vecchio club si è fatto avanti, lo riporta ‘Don Balon’. Il Manchester United, infatti, avrebbe messo sul piatto un ingaggio di 17 milioni di euro, circa la metà di quanto Ronaldo percepisce a Torino, ma la proposta sarebbe sta respinta al mittente. Il portoghese è consapevole della riduzione che dovrà apportare al suo ingaggio. Se lascerà la Juventus dovrà ‘accontentarsi’ di uno stipendio più basso ma avrebbe deciso di non scendere sotto i 20 milioni di euro annui. Occorre ora se lo United rilancerà, intanto la pista che porta a Madrid sembra essersi raffreddata.