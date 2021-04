Piano di Sorrento ( Napoli ) . Bus in fiamme sui Colli di San Pietro a Piano di Sorrento seguiranno su questa stessa pagina, chiamati i vigili del fuoco di Piano di Sorrento . L’incendio è verso i Colli di Fontanelle sul Nastro Azzurro, grande spavento . Si tratta del territorio di Piano di Sorrento confinante con Sant’Agnello zona hotel Nastro Azzurro , Mercedes tipo Capri Tourism. “Mi sono spaventata – racconta una testimone -, ho visto l’incendio di fronte casa mia e temevo per i pini , ma anche per l’abitazione”. Grande spavento per l’incendio avvenuto ad ora di pranzo con difficoltà oggettive anche per chiamare i soccorsi, ma poi sono arrivati tutti , il fumo era visibile fino a Vico Equense e in tutta la Penisola Sorrentina . Sul posto arrivati Vigili del Fuoco, protezione civile e carabinieri,.