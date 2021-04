Buongiorno Amalfi . Da oggi torna il mercatino al porto. Un segno di ritorno al normalità con i contagi per il coronavirus Covid-19 che calano, la campagna vaccinale che va avanti e la strada statale amalfitana 163 che riapre sabato prima del ponte del 25 Aprile. Le scuole ripartiranno subito dopo, come da ordinanza del sindaco Daniele Milano. Una volta finiti i lavori della S.S. 163 e ad Atrani, verrà anche ripristinata la postazione SITA ad Amalfi , mentre ora si trova a Castiglione di Ravello, e già da domenica riprenderanno le corse per Positano e Sorrento . Foto Alberto Alfieri

